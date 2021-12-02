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АПЛ. Эвертон - Ливерпуль 1:4. Сладкая победа в дерби
Ливерпуль издевается над своим историческом соперником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 14-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Ливерпуль” 1:4
Голы: Грэй 38 – Хендерсон 9, Салах 19, Салах 64, Жота 79
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд (Делф 73), Дукуре, Аллан, Грэй (Тосун 85) – Ришарлисон, Рондон (Гордон 59)
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго (Милнер 75), Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен 83) – Мане, Жота (Минамино 88), Салах
Предупреждения: Таунсенд 16, Аллан 31, Динь 40, Грэй 44 – Тьяго 39, Робертсон 63, ван Дейк 80
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