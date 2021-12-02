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Адама Траоре может перейти в один из грандов АПЛ
Игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно
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Полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре может перейти в "Ливерпуль", сообщает Football Insider.
По информации источника, "волки" готовы продать 25-летнего испанца за 18-20 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что изначально клуб оценивал полузащитника в 50 миллионов фунтов, но решил продать его дешевле, потому что нуждается в деньгах для новых трансферов.
В нынешнем сезоне Траоре провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
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