  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Адама Траоре может перейти в один из грандов АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адама Траоре может перейти в один из грандов АПЛ

Англия
(3 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно

Адама Траоре может перейти в один из грандов АПЛ

F

Новина українською

Полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре может перейти в "Ливерпуль", сообщает Football Insider.

По информации источника, "волки" готовы продать 25-летнего испанца за 18-20 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что изначально клуб оценивал полузащитника в 50 миллионов фунтов, но решил продать его дешевле, потому что нуждается в деньгах для новых трансферов.

В нынешнем сезоне Траоре провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Адама Траоре
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...