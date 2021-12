Лондонское дерби удалось на все 100%. АПЛ. Вест Хэм – Челси 3:2

Мойес решил отзеркалить схему "Челси", а также снять с Лансини грим джокера, выпустив Мануэля с первых минут. В свою очередь Тухель не удивил ни выбором тактического модуля (он все тот же, 3-4-2-1), ни итоговой обоймой, по максимуму доверившись ведущим исполнителям, которые только-только залечили повреждения (Жоржиньо, Джеймс).

Футболисты "Челси" сделали вывод из провального стартового отрезка матча с "Уотфордом" и сходу ринулись высоко прессинговать. В начале поединка у "Вест Хэма" возникали большие разрывы между обороной и средней линией, однако "синие" пространством не воспользовались, а тренер хозяев проблему быстро пофиксил. В рамках тотального владения "Челси" (77%) команды все-таки обменялись неболезненными уколами – "молотобойцы" клюнули "пенсионеров" за обрезки Силвы, а те ответили выстрелом Джеймса (сэйв голкипера) и офсайдом Хавертца.

Тем не менее, действительно опасные моменты возникли в результате стандартов – это то, чем команды Мойеса и Тухеля опасны в текущем сезоне. Корнер "молотобойцев" состоял из подачи на ближнюю штангу, серии отскоков и спасения от Менди, а один из двух подряд поданных угловых "синих" принес гостям успех. Второй навес Маунта от флажка замкнул Силва – бразилец спрятался за Джонсоном, перепрыгнул Антонио и транзитом от руки Фабьянського и штанги вывел "Челси" вперед (0:1). На этом подвиги Тьяго не закончились – через минуту защитник выбил мяч с линии после удара Цоуфала, когда Менди был уже отыгран.

Ближе к середине 45-минутки "Вест Хэм" отодвинул игру со своей половины поля, но для того, чтобы сравнять счет, хозяевам и делать ничего особо не пришлось, Жоржиньо и Менди все оформили сами. Хавбек отдал опрометчивый пас назад, голкипер замешкался, не выбил снаряд первым касанием в аут и срубил Боуэна в штрафной площадке. Лансини не помешали детские крики Джеймса в спину, Мануэль без проблем реализовал пенальти – Эдуар в данном компоненте вообще ни разу не Кепа (1:1). Безусловно, итальянец – очень важный паззл в организации игры команды Тухеля, однако его привозы набрали безумную частоту и должны вызывать большие вопросы у тренерского штаба "Челси".

Казалось бы, концовка тайма вышла за хозяевами и с психологической точки зрения, и по результату. Все бы ничего, но осчастливленный "Вест Хэм" решил сам преподнести ответный подарок оппоненту, обрезавшись в центре поля. Лофтус-Чик быстро запустил сферу на фланг в ноги Зиешу, Хаким напомнил, зачем его вообще приглашали в Лондон, и филигранно перевел на Маунта в штрафную, где Мейсон, не менее изысканно, замкнул подачу от партнера в касание (1:2). Претензий к Фабьянському мало, уж слишком хорошо, хоть и впритирку со стойкой, пробил вернувший свои физические кондиции англичанин (у Маунта 1+1 по системе "гол + пас" во втором матче подряд).

Под занавес первой половины встречи Хавертц и Зума получили травмы в результате единоборства в штрафной площадке хозяев. Поэтому в перерыве Тухель выпустил Лукаку вместо Кая. Вообще, у Ромелу 11 голов и 4 ассиста в 11 поединках с "Вест Хэмом", однако, опережая события, скажем, что на этот раз бельгиец промолчал. Курт же остался на поле, но, вновь забегая наперед отметим, что француз все-таки добил свою заднюю поверхность бедра и ушел отдыхать.

Вторая 45-минутка прошла чисто на встречных курсах, атаковали команды волнами – "Челси" свой вал сделал затяжным, а "Вест Хэм" предпочел остро жалить на контрнаступлениях. По такой игре многое сводилось не только к случайности, но и к реализации собственных моментов. Например, Зиеш свой шанс запорол, а Боуэн, не долго думая, увидел "домик" Кристенсена и результативно через него пальнул в угол ворот (2:2).

"Челси" начал спешить и практически не отдавал снаряд сопернику (80% владения), правда, "Вест Хэму", который получал подпитку с трибун, было даже выгоднее разжиматься подобно пружине. Мог ставить точку Боуэн после прострела от Антонио – Джарроду не хватило всего одного шага, чтобы поразить пустые ворота, Менди там явно не успевал. И все-таки "молотобойцы" все равно шокировали Эдуара в третий раз. Вышедший на замену Масуаку разыграл аут с Антонио и просто навесил во владения "Челси". То ли подача сорвалась у Артура с ноги, то ли он так и задумывал, но факт остается фактом – сфера по интересной траектории залетела в сетку (3:2).

"Вест Хэм", действуя от обороны на глазах у родных трибун, перестрелял "Челси". В конце поединка гости выглядели подавленно, занавес встречи прошел под знаком куража для хозяев. "Молотобойцы" смогли вернуть страсть, которую они продемонстрировали на "Олимпийском" в матче против "Ливерпуля", ни намека на мягкотелость, которую мы увидели на "Этихаде". Дерби есть дерби. "Челси" рискует потерять первую строчку уже по итогам текущего тура – это наверняка станет хорошей пощечиной для команды Тухеля.

АПЛ, 15-й тур.

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 3:2

Голы: Лансини (40, с пенальти), Боуэн (56), Масуаку (87) – Силва (28), Маунт (44)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Доусон, Зума (Форнальс, 71), Диоп – Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Масуаку, 45+2) – Боуэн, Лансини (Бенрахма, 85) – Антонио

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Пулишич, 72) – Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Маунт – Хавертц (Лукаку, 46)

Предупреждения: Цоуфал (90+1) – Жоржиньо (23), Джеймс (90+2), Кристенсен (90+4)