Джеррард: Клопп всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард высказался о предстоящем матче АПЛ с "Ливерпулем".

Матч команды состоится 11 декабря.

"Мне не нужно говорить о Клоппе. Думаю, мир знает, какой он невероятный тренер. Он всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов с точки зрения трансформации от игрока к тренеру.

Как футболист я сдержал обещание не играть против "Ливерпуля". Уважаю и понимаю весь шум вокруг игры по очевидным причинам, ведь я возвращаюсь в клуб, в котором провел много лет", — цитирует Джеррарда официальный сайт "Астон Виллы".

"Ливерпуль" (34) располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" (19) идет на 10-й строчке.