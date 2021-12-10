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Джеррард: Клопп всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов
Тренер рассказал о предстоящем матче с Ливерпулем
фото - Getty Images
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард высказался о предстоящем матче АПЛ с "Ливерпулем".
Матч команды состоится 11 декабря.
"Мне не нужно говорить о Клоппе. Думаю, мир знает, какой он невероятный тренер. Он всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов с точки зрения трансформации от игрока к тренеру.
Как футболист я сдержал обещание не играть против "Ливерпуля". Уважаю и понимаю весь шум вокруг игры по очевидным причинам, ведь я возвращаюсь в клуб, в котором провел много лет", — цитирует Джеррарда официальный сайт "Астон Виллы".
"Ливерпуль" (34) располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" (19) идет на 10-й строчке.
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