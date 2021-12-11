Клопп: Если Астон Вилла забьет Ливерпулю, то Джеррард может праздновать как сумасшедший дьявол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал матч против "Астон Виллы" в контексте возвращения легендарного игрока "мерсисайдцев" на "Энфилд", а также вспомнил свои возвращения на стадионы бывших клубов:

“Замечательная история. Я отчасти могу представить, какие чувства испытывает Стивен. Никаких сантиментов и прочей шелухи. Между тем Стивен уже является опытным тренером и точно знает, как подходить к тем или иным матчам. Однако он, вероятно, понятия не имеет, какие чувства накроют его, когда он выйдет на стадион из подтрибунного помещения.

У меня было то же самое, когда я впервые вернулся в “Майнц”, или когда отправился с “Ливерпулем” в Дортмунд. Это странно, но все эти люди, которых вы встречаете, выходя на стадион, нравятся вам. Обычно это не так. Но я справился с эмоциями, и Стиви справится. Он дружит с 99,9% людей в “Ливерпуле”, а остальные 0,1% никогда не встречали его. Я никогда не слышал ничего негативного о Стивене Джеррарде в этом клубе.

Он отличный парень. Он приедет на “Энфилд” со своей командой и захочет выиграть матч после того, как я пожму ему руку и мы начнём работать на полную мощность. Помню, когда дортмундская “Боруссия”, игравшая под моим руководством, забила “Майнцу”, я позабыл всю историю, связанную с этим клубом и стал праздновать как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может это делать, но я надеюсь, что у него просто не будет повода”, - сказал Клопп.