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Астон Вилла будет учитывать факт вакцинации при трансфере игроков
Об этом рассказал Стивен Джеррард
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал, что при составлении трансферных целей клуба на январь будет учитываться привит игрок от коронавируса или нет.
"Мы очень тщательно и детально подходим к процессу подбора игроков. Мы смотрим на всё. Так что я уверен, что мы будем обращать на это внимание.
Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определенный человек может прийти и усилить нашу команду", — цитирует Джеррарда The Guardian.
Напомним, 11 ноября бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером "Астон Виллы".
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