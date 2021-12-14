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Астон Вилла будет учитывать факт вакцинации при трансфере игроков

Англия
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Об этом рассказал Стивен Джеррард

Астон Вилла будет учитывать факт вакцинации при трансфере игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал, что при составлении трансферных целей клуба на январь будет учитываться привит игрок от коронавируса или нет.

"Мы очень тщательно и детально подходим к процессу подбора игроков. Мы смотрим на всё. Так что я уверен, что мы будем обращать на это внимание.

Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определенный человек может прийти и усилить нашу команду", — цитирует Джеррарда The Guardian.

Напомним, 11 ноября бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером "Астон Виллы".

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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