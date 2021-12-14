Астон Вилла будет учитывать факт вакцинации при трансфере игроков

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал, что при составлении трансферных целей клуба на январь будет учитываться привит игрок от коронавируса или нет.

"Мы очень тщательно и детально подходим к процессу подбора игроков. Мы смотрим на всё. Так что я уверен, что мы будем обращать на это внимание.

Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определенный человек может прийти и усилить нашу команду", — цитирует Джеррарда The Guardian.

Напомним, 11 ноября бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером "Астон Виллы".