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Защитнику Манчестер Юнайтед на несколько дней установили кардиомонитор

Англия
(1 голосов)

Напасть прям какая-то

Защитнику Манчестер Юнайтед на несколько дней установили кардиомонитор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктора Линделефа возникли проблемы с дыханием, об этом сообщают британские СМИ.

Затруднение дыхания и повышенный пульс у футболиста появились под занавес встречи 16-го тура Английской Премьер-лиги с "Норвичем" (1:0). Отметим, что Ральф Рангник сразу же заменил Виктора. Пресс-служба "красных дьяволов" заявляет, что проблемы исполнителя никак не связаны со вспышкой коронавируса в стане клуба.

При этом жена Линделефа Майя сообщила, что медики "Юнайтед" на несколько дней установили ее мужу кардиомонитор, чтобы отслеживать состояние игрока.

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В статье: Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф
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Источник:
dailymail.co.uk

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