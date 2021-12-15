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Защитнику Манчестер Юнайтед на несколько дней установили кардиомонитор
Напасть прям какая-то
Getty Images / Global Images Ukraine
У защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктора Линделефа возникли проблемы с дыханием, об этом сообщают британские СМИ.
Затруднение дыхания и повышенный пульс у футболиста появились под занавес встречи 16-го тура Английской Премьер-лиги с "Норвичем" (1:0). Отметим, что Ральф Рангник сразу же заменил Виктора. Пресс-служба "красных дьяволов" заявляет, что проблемы исполнителя никак не связаны со вспышкой коронавируса в стане клуба.
При этом жена Линделефа Майя сообщила, что медики "Юнайтед" на несколько дней установили ее мужу кардиомонитор, чтобы отслеживать состояние игрока.
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