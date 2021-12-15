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Бьелса: Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно в матче с Манчестер Сити
Марсело недоволен результатом матча
Наставник "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что из игры его команды против "Манчестер Сити" (0:7) нельзя извлечь что-то позитивное.
"Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно. Когда ничего не делается хорошо, это не провал отдельных личностей, дело в реализации идей, в организации. Я не могу предложить никаких оправданий.
Игра была ровно такой, какой мы и ожидали. Мы готовились к тому, чтобы избежать всего того, что в итоге случилось. У нас ничего не получилось. Так как нам нечего извлечь из этого матча, неизбежно я должен нести ответственность за такую игру. У нас еще никогда не было подобного матча", – заявил Бьелса в эфире BT Sport.
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