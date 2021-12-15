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Бьелса: Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно в матче с Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Марсело недоволен результатом матча

Бьелса: Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно в матче с Манчестер Сити

Новина українською

Наставник "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что из игры его команды против "Манчестер Сити" (0:7) нельзя извлечь что-то позитивное.

"Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно. Когда ничего не делается хорошо, это не провал отдельных личностей, дело в реализации идей, в организации. Я не могу предложить никаких оправданий.

Игра была ровно такой, какой мы и ожидали. Мы готовились к тому, чтобы избежать всего того, что в итоге случилось. У нас ничего не получилось. Так как нам нечего извлечь из этого матча, неизбежно я должен нести ответственность за такую игру. У нас еще никогда не было подобного матча", – заявил Бьелса в эфире BT Sport.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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Комментарии (1)
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zafo64
15.12.2021 в 18:51
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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