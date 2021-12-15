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Матч Манчестер Юнайтед с Брайтоном под угрозой переноса из-за эпидемии коронавируса

Англия
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У "красных дьяволов" 19 случаев заражения

Матч Манчестер Юнайтед с Брайтоном под угрозой переноса из-за эпидемии коронавируса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

19 человек, игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" сдали положительные результаты тестирования на коронавирус, сообщает The Telegraph. Все они находятся на самоизоляции.

При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.

Сообщается, что "манкунианцы" обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с "Брайтоном", где также установлены факты инфицирования COVID.

Отметим, что "Тоттенхэм" и "Лестер" также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.

Также сегодня был перенесен матч "Бернли" – "Уотфорд", который должен был начаться в 21:30. Причина идентична – коронавирус в команде.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Бернли Лестер Сити
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Источник:
telegraph.co.uk

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