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Матч Манчестер Юнайтед с Брайтоном под угрозой переноса из-за эпидемии коронавируса
У "красных дьяволов" 19 случаев заражения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
19 человек, игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" сдали положительные результаты тестирования на коронавирус, сообщает The Telegraph. Все они находятся на самоизоляции.
При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.
Сообщается, что "манкунианцы" обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с "Брайтоном", где также установлены факты инфицирования COVID.
Отметим, что "Тоттенхэм" и "Лестер" также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.
Также сегодня был перенесен матч "Бернли" – "Уотфорд", который должен был начаться в 21:30. Причина идентична – коронавирус в команде.
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