Матч Манчестер Юнайтед с Брайтоном под угрозой переноса из-за эпидемии коронавируса

19 человек, игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" сдали положительные результаты тестирования на коронавирус, сообщает The Telegraph. Все они находятся на самоизоляции.

При этом имеется в виду не только первая команда, но и остальные.

Сообщается, что "манкунианцы" обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с "Брайтоном", где также установлены факты инфицирования COVID.

Отметим, что "Тоттенхэм" и "Лестер" также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ.

Также сегодня был перенесен матч "Бернли" – "Уотфорд", который должен был начаться в 21:30. Причина идентична – коронавирус в команде.