Лидер Манчестер Сити – о коронавирусе: Я десять дней был в одиночестве и лез на стены

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о том, как переболел COVID-19. Напомним, КДБ вернулся на поле в матче АПЛ против "Лидса" (7:0), хавбек отличился дублем. Цитирует бельгийца ESPN.

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"Я до сих пор иногда ощущаю, что мое тело еще адаптируется к нагрузкам. После парочки ускорений я продолжаю ощущать последствия коронавируса. Первые 4 дня мне было очень плохо. Это похоже на грипп, но только в несколько раз сильнее. Вечерами у меня поднималась температура, я потерял вкус и запах. Мне еще нужно вернуться на прежний уровень".