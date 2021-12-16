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Лидер Манчестер Сити – о коронавирусе: Я десять дней был в одиночестве и лез на стены

Англия
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Он еще не восстановился

Лидер Манчестер Сити – о коронавирусе: Я десять дней был в одиночестве и лез на стены

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о том, как переболел COVID-19. Напомним, КДБ вернулся на поле в матче АПЛ против "Лидса" (7:0), хавбек отличился дублем. Цитирует бельгийца ESPN.

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"Я до сих пор иногда ощущаю, что мое тело еще адаптируется к нагрузкам. После парочки ускорений я продолжаю ощущать последствия коронавируса. Первые 4 дня мне было очень плохо. Это похоже на грипп, но только в несколько раз сильнее. Вечерами у меня поднималась температура, я потерял вкус и запах. Мне еще нужно вернуться на прежний уровень".

"Я 10 дней был в одиночестве и лез на стены. Я не могу усидеть на одном место столько времени. К тому же, очень тяжело общаться с семьей и детьми через стеклянную дверь. Главное, что меня успокаивало – нельзя было заразить своих детей и жену".

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне коронавирус
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Источник:
ESPN

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