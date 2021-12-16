Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Манчестер Сити – о коронавирусе: Я десять дней был в одиночестве и лез на стены
Он еще не восстановился
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о том, как переболел COVID-19. Напомним, КДБ вернулся на поле в матче АПЛ против "Лидса" (7:0), хавбек отличился дублем. Цитирует бельгийца ESPN.
"Я до сих пор иногда ощущаю, что мое тело еще адаптируется к нагрузкам. После парочки ускорений я продолжаю ощущать последствия коронавируса. Первые 4 дня мне было очень плохо. Это похоже на грипп, но только в несколько раз сильнее. Вечерами у меня поднималась температура, я потерял вкус и запах. Мне еще нужно вернуться на прежний уровень".
"Я 10 дней был в одиночестве и лез на стены. Я не могу усидеть на одном место столько времени. К тому же, очень тяжело общаться с семьей и детьми через стеклянную дверь. Главное, что меня успокаивало – нельзя было заразить своих детей и жену".
Популярное сейчас
- Веселый Черноморец, эмоции Миная и слабые трансферы Ингульца. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам полугодия
- Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Рангник повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который единолично держался 118 лет
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО