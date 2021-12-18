Арсенал пробил отметку в 7000 голов в чемпионате Англии

В матч 18-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде разгромил "Лидс" .

Первый гол "пушкарей" в этом поединке записал на свой счет Габриэл Мартинелли. Таким образор, канониры достигли отметки в 7000 голов в рамках высшей английской лиги.

Ранее подобное удавалось лишь "Эвертону" и "Ливерпулю" - по 7139 и 7069 голов, соответственно.