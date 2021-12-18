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Арсенал пробил отметку в 7000 голов в чемпионате Англии
Больше только у двух команд из Ливерпуля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матч 18-го тура чемпионата Англии лондонский
Первый гол "пушкарей" в этом поединке записал на свой счет Габриэл Мартинелли. Таким образор, канониры достигли отметки в 7000 голов в рамках высшей английской лиги.
Ранее подобное удавалось лишь "Эвертону" и "Ливерпулю" - по 7139 и 7069 голов, соответственно.
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Источник:Gracenote
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