  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Названа символическая сборная Европы 2021 года по версии IFFHS
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа символическая сборная Европы 2021 года по версии IFFHS

Англия
(1 голосов)

Тренером выбран Томас Тухель

Названа символическая сборная Европы 2021 года по версии IFFHS

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную Европы 2021 года по своей версии.

Сборная Европы 2021 года по версии IFFHS:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италии);

Защитники: Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Сесар Аспиликуэта ("Челси");

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси");

Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").

Запасные: Мануэль Нойер ("Бавария"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Эрлин Холанд ("Боруссия Дортмунд), Антонио Рюдигер ("Челси"), Карим Бензема ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томас Мюллер ("Бавария").

Тренером символической сборной был выбран наставник "Челси" Томас Тухель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: IFFHS Томас Тухель сборная Европы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
22.12.2021 в 17:01
Вместо Мбапе можно Салаха поставить, а так все по делу. Интересненько, неужели золотого гарбуза нет даже среди запасных, во дела.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.12.2021 в 17:21
он с гарбузом сам по себе
Ответить
0
0
Fancules (Дрогобич)
22.12.2021 в 17:36
Ну тут якби збірна кращих гравців Європи, а не всього світу)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...