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Названа символическая сборная Европы 2021 года по версии IFFHS
Тренером выбран Томас Тухель
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную Европы 2021 года по своей версии.
Сборная Европы 2021 года по версии IFFHS:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италии);
Защитники: Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Сесар Аспиликуэта ("Челси");
Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси");
Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
Запасные: Мануэль Нойер ("Бавария"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Эрлин Холанд ("Боруссия Дортмунд), Антонио Рюдигер ("Челси"), Карим Бензема ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томас Мюллер ("Бавария").
Тренером символической сборной был выбран наставник "Челси" Томас Тухель.
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