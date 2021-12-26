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АПЛ отказала Кристал Пэлас в переносе игры против Тоттенхэма. Виейра сдал положительный тест на коронавирус

Англия
(1 голосов)

В лондонцев вспышка Covid-19

АПЛ отказала Кристал Пэлас в переносе игры против Тоттенхэма. Виейра сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Кристал Пэлас" обратился в АПЛ по поводу переноса матча 19-го тура чемпионата против "Тоттенхэма" из-за вспышки коронавируса в составе "орлов", однако Лига отказала. Об этом сообщает The Athletic .

Также отмечается, что положительный тест сдал главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра, а значит, он пропустит лондонское дерби. Заменит его на скамейке для запасных помощник французского наставника Осиана Робертса.

Кроме Виейра заболели Covid-19 еще ряд футболистов и персонала. Точное количество зараженных неизвестно. Добавим, что для проведения поединка нужно 13 полевых игроков и вратарь.

В то же время три встречи "Boxing Day" были перенесены: "Вулверхэмптон" – "Уотфорд", "Ливерпуль" – "Лидс" и "Бернли" – "Эвертон".

Матч между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" запланирован на сегодня, 26 декабря, 17:00.

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В статье: Патрик Виейра Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
26.12.2021 в 14:53
Как курятнику - так 3 игры перенесли, как пеласу против курятника - так болт ... Леви все порешал где надо
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