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АПЛ отказала Кристал Пэлас в переносе игры против Тоттенхэма. Виейра сдал положительный тест на коронавирус
В лондонцев вспышка Covid-19
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Кристал Пэлас" обратился в АПЛ по поводу переноса матча 19-го тура чемпионата против "Тоттенхэма" из-за вспышки коронавируса в составе "орлов", однако Лига отказала. Об этом сообщает The Athletic .
Также отмечается, что положительный тест сдал главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра, а значит, он пропустит лондонское дерби. Заменит его на скамейке для запасных помощник французского наставника Осиана Робертса.
Кроме Виейра заболели Covid-19 еще ряд футболистов и персонала. Точное количество зараженных неизвестно. Добавим, что для проведения поединка нужно 13 полевых игроков и вратарь.
В то же время три встречи "Boxing Day" были перенесены: "Вулверхэмптон" – "Уотфорд", "Ливерпуль" – "Лидс" и "Бернли" – "Эвертон".
Матч между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" запланирован на сегодня, 26 декабря, 17:00.
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