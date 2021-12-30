Челси заинтересован в подписании полузащитника Милана

"Челси" интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, лондонский клуб направил запрос по поводу 24-летнего француза. Сообщается, что "Милан" готов расстаться с футболистом, в случае если получит предложение в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Эрнандес провел 20 матчей за "Милан", на его счету 2 гола и 5 результативных передач.