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Челси заинтересован в подписании полузащитника Милана
Лондонский клуб ищет усиление
"Челси" интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, лондонский клуб направил запрос по поводу 24-летнего француза. Сообщается, что "Милан" готов расстаться с футболистом, в случае если получит предложение в 60 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Эрнандес провел 20 матчей за "Милан", на его счету 2 гола и 5 результативных передач.
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