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Лукаку: Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой каждому будет найдена роль

Англия
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Лукаку рассказал о ситуации в команде

Лукаку: Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой каждому будет найдена роль

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "Челси" Ромелу Лукаку высказался о ситуации, в которой оказался в английском клубе. Ранее бельгиец заявил, что его не радует изменение схемы игры команды.

"Я сейчас нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, тренер может использовать меня чаще. Но я уважаю его выбор. Я буду продолжать работать и ждать свой шанс.

Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой каждому будет найдена роль. Сейчас ситуация в турнирной таблице АПЛ немного сложная. Но Тухель сделал свой выбор. Я продолжаю упорно работать. В будущем поговорим с ним и обсудим ситуацию", — цитирует Лукаку Sky Sports.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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