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Гвардиола: Арсенал был лучше. Осознаем, что значит обыграть их в данный момент

Англия
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Коуч "горожан" высказался после вырванной победы над "пушкарами"

Гвардиола: Арсенал был лучше. Осознаем, что значит обыграть их в данный момент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 21-й минуте встречи.

"Арсенал" был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы испытывала сложности, чтобы попасть в топ-4 турнирной таблицы.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над "Норвичем", а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии.

Из-за этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, чтобы установить контроль и совершать больше передач. Мы пытаемся проанализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону.

Мы осознаем, что значит обыграть "Арсенал" именно в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть", – рассказал испанец.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
01.01.2022 в 18:58
Мы понимаем что надо продолжать платить судьям , и все будет ок, помойка шейховская ...
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