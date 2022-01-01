Гвардиола: Арсенал был лучше. Осознаем, что значит обыграть их в данный момент

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 21-й минуте встречи.

"Арсенал" был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы испытывала сложности, чтобы попасть в топ-4 турнирной таблицы.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над "Норвичем", а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии.

Из-за этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, чтобы установить контроль и совершать больше передач. Мы пытаемся проанализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону.

Мы осознаем, что значит обыграть "Арсенал" именно в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть", – рассказал испанец.