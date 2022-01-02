Уотфорд может подписать экс-защитника Динамо

Английский "Уотфорд", тренером которого недавно стал итальянец Клаудио Раньери, собирается серьезно усилиться в зимнее трансферное окно. Речь идет о приобретении трех игроков.

Команда ведет переговоры с 32-летним защитником "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагоем Видой, который по окончании сезона станет свободным агентом.

Кроме этого, "Уотфорд" заинтересован в переходе защитника "Ниццы" Хассана Камара и полузащитника "Эйпена" Эдо Кайембе.

Напомним, Домагой Вида с 2013 по 2018 год выступал за киевское "Динамо". Он провел 160 поединков в бело-синей форме, забив 13 голов и отдав 8 ассистов.