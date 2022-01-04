Пушка Ковачича и еще восемь шедевров 21-го тура АПЛ - ВИДЕО

В очередном, 21-м по счету туре английской Премьер-лиги было немало ярких ударов. Лучших из них, по-видимому, принадлежит Матео Ковачичу из "Челси", который эффектно сравнял счет в игре с Ливерпулем.

Но и результативны удар Лансини из "Вест Хэма", Ингса из "Астон Виллы", Корне из "Бернли", Салаха из "Ливерпуля", Виссы из "Брентфорда", Далласа из "Лидса", Мак Алистера из "Брайтона" и Моутиньо из "Вулверхэмптона" заслуживают аплодисментов.