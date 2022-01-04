  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пушка Ковачича и еще восемь шедевров 21-го тура АПЛ - ВИДЕО
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушка Ковачича и еще восемь шедевров 21-го тура АПЛ - ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Смотреть лучшие голы Английской Премьер-лиги

Пушка Ковачича и еще восемь шедевров 21-го тура АПЛ - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В очередном, 21-м по счету туре английской Премьер-лиги было немало ярких ударов. Лучших из них, по-видимому, принадлежит Матео Ковачичу из "Челси", который эффектно сравнял счет в игре с Ливерпулем.

Но и результативны удар Лансини из "Вест Хэма", Ингса из "Астон Виллы", Корне из "Бернли", Салаха из "Ливерпуля", Виссы из "Брентфорда", Далласа из "Лидса", Мак Алистера из "Брайтона" и Моутиньо из "Вулверхэмптона" заслуживают аплодисментов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Матео Ковачич Мохамед Салах Мануэль Лансини лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...