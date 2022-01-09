Ливерпуль одержал волевую победу над представителем третьего дивизиона в Кубке Англии

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Удивительным образом “Ливерпуль” через три дня после пропущенного матча против “Арсенала” нашел футболистов, чтобы провести поединок с представителем третьего дивизиона “Шрусбери”. Правда, в основном составе вышло много резервистов, в том числе и тех, у кого всего несколько сыгранных встреч в этом сезоне. Но на поле были и лидеры: Ван Дейк, Фабинью, Робертсон и Конате.

Вот как раз после неудачных действий французского центрального защитника открыли счет гости. Начало встречи было полностью за "Ливерпулем", но команда ничего не могла создать в завершающей фазе атаки, а вот у "Шрусбери" это получилось! Огбета прострелил из-под Брэдли с левого фланга, Конате не пошел до конца на мяч и не перехватил его, а Юдо мощно пробил мимо Келлехера. Это уже 10-й гол нападающего гостей в этом сезоне, а также пропущенный мяч для "мерсисайдцев" в шестом поединке подряд.

Конечно же, "Ливерпуль" еще больше насел на соперника. Владение у подопечных Клоппа было заоблачным и на 34 минуту составляло 84% на 16%. Интересно, что за стартовые 22 минуты Шрусбери сделал всего восемь точных передач. В конце концов, ответный гол долго не заставил себя ждать. Тот же Брэдли исправил свою небрежную игру на фланге во время пропущенного гола и с правой бровки прострелил точно на Гордона, который быстро разобрался с оппонентами и отправил мяч мимо голкипера.

Отметим, что Кейд стал вторым самым молодым футболистом в истории “Ливерпуля”, который отличился за команду в официальном матче. Сделал он это в возрасте 17 лет и 96 дней. Рекордсменом до сих пор является Бен Вудборн, установивший эту планку в возрасте 17 лет 45 дней.

К перерыву подопечные Клоппа (который кстати вернулся после коронавируса) еще смогли выйти вперед. Защитник "Шрусбери" сыграл рукой в ​​собственной штрафной в борьбе с ван Дейком и привез пенальти. Фабинью реализовал приговор точно в левый угол ворот.

Во втором тайме хозяева вышли более свободными, ведь им не нужно больше отыгрываться. Сразу после перерыва увеличивать отрыв в счете мог Элайджа Диксон-Боннер, но из пределов вратарской, пробивая в упор, он… попал в голкипера.

Во втором тайме Клопп выпустил на поле Минамино и Фирмино, и вот бразилец принес результат. Конате не смог пробить после прострела Брэдли, но мяч дошел до Роберто, который пяткой перевел мяч в сетку ворот. Первый гол для Бобби с середины октября.

Казалось бы, это уже была точка, но Фабинью так не думал. Опорник на 90+3 минуте добил “Шрусбери”, забив после подачи из стандарта. Первый дубль для него в составе “Ливерпуля” и только второй в карьере в целом.

Во втором тайме гости просто устали. Тем более, что первую замену они сделали на 83 минуте уже при счете 1:3 – сил не было. А вот у "мерсисайдцев" они были, было и желание, но мастерства не хватало молодым игрокам, которые часто ошибались в простых ситуациях. Но все же у "Шрусбери" неудач сегодня было больше, именно поэтому и такой результат.

"Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" 4:1

Голы: Кейд Гордон 34, Фабинью 44 (пен.), 90+3, Роберто Фирмино 78 – Дэниел Юдо 27

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90+2) – Фабинью, Мортон (Норрис 90+3), Диксон-Боннер (Фирмино 78) – Гордон (Фрацендорф 80), Волтман (Минамино 46), Джонс

Шрусбери Таун: Мароши – Пеннигтон, Ибенкс-Ленделл, Нерс – Беннетт (Дениэлс 88), Вела, Дэвис, Лехи (Катон 90+2), Огбета (Пьер 83) – Боуман (Блоксем 83), Юдо (Жаннэ 83)

Предупреждения: Пеннингтон 13, Ибенкс-Ленделл 80