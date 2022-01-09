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Игровые слезы Ярмоленко. Вест Хэм – Лидс 2:0. Обзор матча, видео голов
Вест Хэм - Лидс ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был один из центральных матчей третьего раунда Кубка Англии, учитывая статус и имена обоих соперников – обе команды представляют АПЛ. У украинских болельщиков были надежды увидеть на поле и земляка, но над Андреем Ярмоленко в этом поединке словно поиздевались. Выделили его две секунды игрового времени. И смех, и грех.
А матч завершился победой "молотобойцев" 2:0. Смотрите, как это было, в видеообзоре.
“Вест Хэм” – “Лидс” 2:0
Голы: Лансини 34, Боуэн 90+3
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