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Игровые слезы Ярмоленко. Вест Хэм – Лидс 2:0. Обзор матча, видео голов

Англия
(2 голосов)

Вест Хэм - Лидс ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Игровые слезы Ярмоленко. Вест Хэм – Лидс 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Это был один из центральных матчей третьего раунда Кубка Англии, учитывая статус и имена обоих соперников – обе команды представляют АПЛ. У украинских болельщиков были надежды увидеть на поле и земляка, но над Андреем Ярмоленко в этом поединке словно поиздевались. Выделили его две секунды игрового времени. И смех, и грех.

А матч завершился победой "молотобойцев" 2:0. Смотрите, как это было, в видеообзоре.

“Вест Хэм” – “Лидс” 2:0
Голы: Лансини 34, Боуэн 90+3

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В статье: Андрей Ярмоленко Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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