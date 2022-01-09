Игровые слезы Ярмоленко. Вест Хэм – Лидс 2:0. Обзор матча, видео голов

Это был один из центральных матчей третьего раунда Кубка Англии, учитывая статус и имена обоих соперников – обе команды представляют АПЛ. У украинских болельщиков были надежды увидеть на поле и земляка, но над Андреем Ярмоленко в этом поединке словно поиздевались. Выделили его две секунды игрового времени. И смех, и грех.

А матч завершился победой "молотобойцев" 2:0. Смотрите, как это было, в видеообзоре.