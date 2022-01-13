Официально: Астон Вилла приобрела левого защитника Эвертона

"Астон Вилла" официально сообщает о подписании защитника сборной Франции Люки Диня. Футболист ранее играл за "ПСЖ", "Рому" и "Барселону", последним его клубом был "Эвертон". Люка стал вторым новичком "львов" в январское трансферное окно.

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У француза произошел конфликт с менеджером "ирисок" Рафой Бенитесом. На позицию левого защитника в "Эвертоне" уже приобретен украинский футболист Виталий Миколенко.

28-летний Динь выигрывал чемпионские титулы во Франции и Испании, представлял свою страну в финалах чемпионатов мира и Европы. Главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард отметил: