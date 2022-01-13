Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Астон Вилла приобрела левого защитника Эвертона
Конкурент Миколенко покинул Ливерпуль
Aston Villa
"Астон Вилла" официально сообщает о подписании защитника сборной Франции Люки Диня. Футболист ранее играл за "ПСЖ", "Рому" и "Барселону", последним его клубом был "Эвертон". Люка стал вторым новичком "львов" в январское трансферное окно.
У француза произошел конфликт с менеджером "ирисок" Рафой Бенитесом. На позицию левого защитника в "Эвертоне" уже приобретен украинский футболист Виталий Миколенко.
28-летний Динь выигрывал чемпионские титулы во Франции и Испании, представлял свою страну в финалах чемпионатов мира и Европы. Главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард отметил:
"Когда Люка стал доступен, мы ухватились за возможность пригласить его в наш клуб. Это отличное дополнение к нашей команде, его появление обрадовало меня и всех, кто связан с нашей командой".
Популярное сейчас
- Пока без Луческу и в неполном составе. Динамо провело первую тренировку
- Реал забирает Класико, Интер - Суперкубок, Шеве укажут на дверь? Главные новости за 12 января
- Глеб Бухал покинул Александрию
- Барселона все еще на горизонте. Криштиану Роналду надоела ситуация в Манчестер Юнайтед
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО