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Официально: Астон Вилла приобрела левого защитника Эвертона

Англия
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Конкурент Миколенко покинул Ливерпуль

Официально: Астон Вилла приобрела левого защитника Эвертона

Aston Villa

Новина українською

"Астон Вилла" официально сообщает о подписании защитника сборной Франции Люки Диня. Футболист ранее играл за "ПСЖ", "Рому" и "Барселону", последним его клубом был "Эвертон". Люка стал вторым новичком "львов" в январское трансферное окно.

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У француза произошел конфликт с менеджером "ирисок" Рафой Бенитесом. На позицию левого защитника в "Эвертоне" уже приобретен украинский футболист Виталий Миколенко.

28-летний Динь выигрывал чемпионские титулы во Франции и Испании, представлял свою страну в финалах чемпионатов мира и Европы. Главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард отметил:

"Когда Люка стал доступен, мы ухватились за возможность пригласить его в наш клуб. Это отличное дополнение к нашей команде, его появление обрадовало меня и всех, кто связан с нашей командой".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Люка Динь
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Источник:
avfc.co.uk

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