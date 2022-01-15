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Коутиньо забил на первой минуте после возвращения в АПЛ
Филиппе вырвал ничью с "МЮ"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед". Ничью для команды Стивена Джеррарда вырвал новоиспеченный атакующий полузащитник "львов" Филиппе Коутиньо.
Бразилец вышел на замену на 82-й минуте встречи и сразу же поразил ворота "красных дьяволов".
29-летний хавбек так прокомментировал свое возвращение в АПЛ.
"Мне не хватало таких матчей, я скучал по АПЛ. Я рад быть здесь со своими новыми партнерами. Хорошее начало. Мы верили в себя до конца и смогли не проиграть.
Я немного нервничал. Я не так хорошо владею английским, предпочитаю, чтобы за меня говорила моя игра. Я счастлив, это была моя первая игра, и теперь я хочу усердно поработать и набрать лучшую форму.
После ухода из АПЛ были как взлеты, так и падения. Но это в прошлом. Я здесь, я сосредоточен на задачах, поставленных клубом и тренером. Я хочу помочь партнерам и клубу", – сказал бразилец.
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