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Коутиньо забил на первой минуте после возвращения в АПЛ

Англия
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Филиппе вырвал ничью с "МЮ"

Коутиньо забил на первой минуте после возвращения в АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В матче 22-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед". Ничью для команды Стивена Джеррарда вырвал новоиспеченный атакующий полузащитник "львов" Филиппе Коутиньо.

Читайте такжеАПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2. Коутиньо вырывает ничью для бирмингемцев

Бразилец вышел на замену на 82-й минуте встречи и сразу же поразил ворота "красных дьяволов".

29-летний хавбек так прокомментировал свое возвращение в АПЛ.

"Мне не хватало таких матчей, я скучал по АПЛ. Я рад быть здесь со своими новыми партнерами. Хорошее начало. Мы верили в себя до конца и смогли не проиграть.

Я немного нервничал. Я не так хорошо владею английским, предпочитаю, чтобы за меня говорила моя игра. Я счастлив, это была моя первая игра, и теперь я хочу усердно поработать и набрать лучшую форму.

После ухода из АПЛ были как взлеты, так и падения. Но это в прошлом. Я здесь, я сосредоточен на задачах, поставленных клубом и тренером. Я хочу помочь партнерам и клубу", – сказал бразилец.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Филиппе Коутиньо Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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