  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рангник: Нужно было забирать три очка с Астон Виллой. Это похоже на поражение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник: Нужно было забирать три очка с Астон Виллой. Это похоже на поражение

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч "МЮ" высказался после ничьи с командой Джеррарда

Рангник: Нужно было забирать три очка с Астон Виллой. Это похоже на поражение

Фото: manutd.com

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ничью с "Астон Виллой" в матче 22-го тура АПЛ. По ходу встречи "красные дьяволы" побеждали 2:0, но в итоге упустили три очка из-за гола Филиппе Коутиньо.

"Трудно найти положительные моменты после этих 95 минут. Мне казалось, что это лучшая игра с тех пор, как я возглавил команду. Мы доминировали в течение первых 30 минут. Мы сделали несколько шагов вперед, но есть еще некоторые вещи, которые нужно делать лучше.

Наш план заключался в прессинге в середине поля. Мы отлично с этим справлялись в первые 30 минут. Также мы контролировали мяч – это были положительные элементы. Но при счете 2:0 нужно лучше защищаться, а не как мы это делали в последние 15 минут.

В последние 15 минут мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Мы играли не так компактно, как раньше, и пропустили два мяча. В последние 15 минут до перерыва мы играли на совсем смело. Получше стало во втором тайме – нужно было забирать домой три очка. Это похоже на поражение, если честно.

Сейчас я очень разочарован. Но то, что мы показали, это шаг вперед. Что касается результата, то это похоже на потерю двух очков", – рассказал немецкий наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...