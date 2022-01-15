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Рангник: Нужно было забирать три очка с Астон Виллой. Это похоже на поражение
Коуч "МЮ" высказался после ничьи с командой Джеррарда
Фото: manutd.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал
"Трудно найти положительные моменты после этих 95 минут. Мне казалось, что это лучшая игра с тех пор, как я возглавил команду. Мы доминировали в течение первых 30 минут. Мы сделали несколько шагов вперед, но есть еще некоторые вещи, которые нужно делать лучше.
Наш план заключался в прессинге в середине поля. Мы отлично с этим справлялись в первые 30 минут. Также мы контролировали мяч – это были положительные элементы. Но при счете 2:0 нужно лучше защищаться, а не как мы это делали в последние 15 минут.
В последние 15 минут мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Мы играли не так компактно, как раньше, и пропустили два мяча. В последние 15 минут до перерыва мы играли на совсем смело. Получше стало во втором тайме – нужно было забирать домой три очка. Это похоже на поражение, если честно.
Сейчас я очень разочарован. Но то, что мы показали, это шаг вперед. Что касается результата, то это похоже на потерю двух очков", – рассказал немецкий наставник.
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