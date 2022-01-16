Глупость 99 уровня: Марсель украл игрока у Уотфорда и теперь ему запретили трансферы

Не успел "Марсель" кое-как оправиться от санкций УЕФА, как попал в новые неприятности.

ФИФА оштрафовала французский клуб на 2,5 млн евро и запретила регистрировать новичков в течение двух трансферных окон из-за скандального подписания хавбека Папе Гуйе в 2020 году.

Чем думал тогдашний президент "Марселя" Жак-Анри Эйро сказать сложно, но эта мина обязана была рано или поздно взорваться. Дело в том, что Гуйе на момент перехода в "Марсель" имел действующий контракт с "Уотфордом", который французы проигнорировали.

Последовательность такова: в январе 2020-го Папе, имея еще полгода по договору с "Гавром", подписал пятилетний контракт с англичанами, который начинал действовать с 1 июня.

A la fin de l'histoire, à la place de l'OM j'envoi un maillot dédicacé de Pape Gueye à Watford.#TeamOM pic.twitter.com/N8JEwQOWMm — OMasker (@OM_asker) January 15, 2022

Весной 2020-го у Гуйе, однако, сменились агенты, и новые советчики футболиста рассказали ему, что в АПЛ перебираться не стоит. Во-первых, игрока якобы обманули с зарплатой - он "думал" зарабатывать 45 тысяч евро в неделю, а оказалось - это месячный оклад. Во-вторых, сторона футболиста посчитала, что раз уж медосмотр Папе проходил на базе "Удинезе" (как и "Уотфорд", он принадлежит семье Поццо), то и играть сенегалец будет в Италии, а не Англии - мол, афера налицо, и мы разрываем договор в одностороннем порядке.

Гуйе пользовался спросом на французском рынке, но, узнав о сделке с "Уотфордом", "Ренн" и "Анже" быстренько вышли из переговоров. И только "Марсель" решился на трансфер.

1 июля 2020-го Папе подписал на "Велодроме" четырехлетний контракт - согласно пресс-релизу, он перешел как свободный агент!

"Уотфорд" моментально пошел в суды, но бюрократическая машина завелась медленно, и до санкций дело дошло только сейчас. В "Марселе" уже год как рулит новое, более компетентное руководство во главе с Пабло Лонгорией, но шансов выйти сухими из воды у французов почти нет.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Bartolozzi/Olympique de Marseille

L’Equipe пишет, что южане попытаются апелляциями затянуть вступление санкций в силу до лета, чтобы успеть выкупить Пау Лопеса, Ченгиза Ундера и Матео Гендузи - трех лидеров команды, выступающих за нее на правах аренды. Если ФИФА не сделают уступку, всех трех по окончании сезона придется отпустить восвояси.

Возможны также досрочные возвращения из аренд Неманьи Радоньича и Жордана Амави - первый бегает за "Бенфику", второй - за "Ниццу".

Касательно Гуйе, то ему ФИФА влепила бан на 4 месяца, но это сейчас для "Марселя" даже не третья по важности проблема - в текущем сезоне сенегальский опорник лишь 7 раз выходил в старте в матчах Лиги 1. Грубо говоря, клуб оказался в полной заднице из-за игрока ротации, чью потерю он даже и не заметит!