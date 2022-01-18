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Матч АПЛ между Бернли и Уотфордом снова перенесли
Изначально игра должна была состояться в декабре 2021 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Поединок 17-го тура АПЛ между "Бернли" и "Уотфордом" вновь не будет сыгран.
Пресс-служба лиги сообщает, что матч перенесен из-за недостаточного количества игроков у "Бернли". При этом регламент АПЛ предусматривает, что в заявке клуба должны быть 13 полевых футболистов и 1 вратарь.
Отметим, что эту встречу перенесли уже во второй раз - она должна был состояться 15 декабря 2021 года, но из-за вспышки COVID-19 в составе "Уотфорда" игру перенесли на 18 января.
В своем заявлении Премьер-лига принесла извинения "за неудобства и нарушение планов болельщиков, которые собирались посетить игру".
Напомним, "Бернли" замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав 11 очков в 17 матчах. "Уотфорд" идет на 17-й позиции с 14 баллами.
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