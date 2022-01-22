АПЛ. Манчестер Сити прервал 12-матчевую победную серию в чемпионате

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Свен Хупер

У "Манчестер Сити" есть право терять очки - на данный момент "горожане" опережают второй "Ливерпуль" на 12 зачетных пунктов при двух матчах в запасе "мерсисайдцев". Но скорее сегодня именно “Саутгемптон” заработал один балл себе в копилку, чем “Ман Сити” потерял два. Подопечные Хазенхюттля в очередной раз продемонстрировали отличную игру дома и прервали 12-матчевую победную серию команды Гвардиолы.

И именно хозяева начали с гола. Уже на седьмой минуте "святые" нашли пробел у владений Эдерсона и заставили бразильского кипера вытащить мяч из своей сетки ворот. Уокер-Питерс протянул мяч правым флангом, отдал вперед на Редмонда, а тот повернул обратно на Кайла. Правый защитник первым касанием левой принял мяч, а затем правой ногой отправил круглый снаряд из-под Ляпорта в дальний угол ворот почти без шансов для голкипера.

8️⃣ unbeaten at St Mary's ????



Read about another gutsy #SaintsFC display, as #ManCity's 12-match winning run came to an end: — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 22, 2022

Это первый гол Уокера-Питерса в АПЛ, а в целом он проводит уже пятый сезон в чемпионате. Да и забивать – это не его работа. Собственно, то, что защита – это не его работа продемонстрировал и не добежавший за Кайлом Фоден, который оставил игрока хозяев одиноким в штрафной площадке. Прилетит молодому англичанину на орехи от Гвардиолы во время разбора матча.

“Саутгемптон” свое дело сделал, и готовился к мощному наступлению гостей, однако не сразу случилось как предполагалось. До 22-й минуты у "Сити" не было ни одного удара по воротам, да и первые полчаса игры они слишком вяло атаковали – этому только и были рады "святые". Кстати, Броха на 23-й минуте еще и удвоил преимущество хозяев, однако гол справедливо отменили из-за офсайда.

К концу тайма "горожане" все-таки добавили интенсивности в атаке, а особенно выделился Стерлинг, у которого было два голевых момента. На 35-й минуте Рахим сместился под нерабочую для себя левую и навесным ударом пытался поразить дальнюю левую девятку, однако мяч опустился в нескольких сантиметрах от перекладины. Через несколько минут Фоден подарил Стерлингу 100-процентный шанс забить 10-й гол в этом сезоне, но англичанин с расстрельной позиции пробил прямо в голкипера. Кому уж молиться?

????- Sterling et ses ratés ???? pic.twitter.com/lnEgyLplQe — Matheo Homerin (@MatheoHomerin) January 22, 2022

На вторую половину встречи "горожане" вышли совсем другие. В целом во время второго тайма команда Гвардиолы нанесли в три раза больше ударов, чем в первые 45 минут – 15 против пяти. Свои моменты имели и “святые”, и именно они нанесли первую опасность после перерыва: Эльюнусси пробил после углового, но Эдерсон парировал. Также у Брохи был шанс забить, но он попал в штангу. "Ман Сити" ответил хорошим дальним ударом Родри, который пролетел чуть выше ворот.

Первый по-настоящему опасный момент гостей во втором тайме сразу привел к голу. Де Брюйне навесил из стандарта, а Ляпорт перевел мяч головой в левый угол – никто не накрыл испанца. Уже третий гол для Эмерика в этом сезоне АПЛ – самый результативный защитник команды.

К концу матча "Саутгемптон" глухо забыл об атаке, а вот "горожане" только и находились на половине поля хозяев. Дважды подопечные испанского наставника даже потревожили каркас ворот Форстера: сначала Де Брюйне, а затем Жезус. Однако все-таки выстояли "святые" и второй раз в сезоне отобрали очки у "Ман Сити".

Это первая ничья для "горожан" с 3 октября прошлого года. Для них этот результат только повод задуматься, а вот для "святых" это важное одно очко в борьбе хотя бы за первую десятку АПЛ. Впереди у команд по две недели без игр, и, к несчастью игроков "Ман Сити", Гвардиола идет на эту паузу злым. Хотя есть один факт, который может умилить испанского наставника - сегодня он заработал 500-й зачетный пункт в АПЛ.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Кайл Уокер-Питерс 7 – Эмерик Ляпорт 65

"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Беднарек (Янко 71), Салису, Перро - Редмонд (Эльюнусси 46), Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг (Диалло 82) - Адамс, Броха

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Силва, Родри, де Брюйне - Стерлинг (Жезус 60), Фоден, Грилиш

Предупреждения: Беднарек 33, Армстронг 79, Эльюнусси 90+2