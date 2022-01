АПЛ. Манчестер Сити прервал 12-матчевую победную серию в чемпионате

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Свен Хупер

У "Манчестер Сити" есть право терять очки - на данный момент "горожане" опережают второй "Ливерпуль" на 12 зачетных пунктов при двух матчах в запасе "мерсисайдцев". Но скорее сегодня именно “Саутгемптон” заработал один балл себе в копилку, чем “Ман Сити” потерял два. Подопечные Хазенхюттля в очередной раз продемонстрировали отличную игру дома и прервали 12-матчевую победную серию команды Гвардиолы.

И именно хозяева начали с гола. Уже на седьмой минуте "святые" нашли пробел у владений Эдерсона и заставили бразильского кипера вытащить мяч из своей сетки ворот. Уокер-Питерс протянул мяч правым флангом, отдал вперед на Редмонда, а тот повернул обратно на Кайла. Правый защитник первым касанием левой принял мяч, а затем правой ногой отправил круглый снаряд из-под Ляпорта в дальний угол ворот почти без шансов для голкипера.

