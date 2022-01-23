Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

С шестого ноября у “Манчестер Сити” в Премьер-лиге были только победы. 12 матчей – 36 очков. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. “Горожане” смогли взять всего один пункт в матче против "Саутгемптона". Более того – “ Сити” пришлось отыгрываться после того как Уокер-Питерс вывел "Саутгемптон" вперед. Гости сравняли счет после перерыва – Лапорт замкнул головой подачу со штрафного Де Брюйне.

Чемпионат Англии, 23-й тур. Саутгемптон, "Сент-Мэрис”

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Уокер-Питерс 7 – Лапорт 65