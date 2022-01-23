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Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
Саутгемптон – Манчестер Сити ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 22 января 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С шестого ноября у “Манчестер Сити” в Премьер-лиге были только победы. 12 матчей – 36 очков. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. “Горожане” смогли взять всего один пункт в матче против "Саутгемптона". Более того – “ Сити” пришлось отыгрываться после того как Уокер-Питерс вывел "Саутгемптон" вперед. Гости сравняли счет после перерыва – Лапорт замкнул головой подачу со штрафного Де Брюйне.
Чемпионат Англии, 23-й тур. Саутгемптон, "Сент-Мэрис”
Голы: Уокер-Питерс 7 – Лапорт 65
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