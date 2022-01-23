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АПЛ. Арсенал не смог обыграть Бернли, ничья Лестера и Брайтона
Команда Артеты потеряла очки в игре против последней команды лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Бернли” 0:0
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни – Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу (Нкетиа 77), Мартинелли – Ляказетт
“Бернли”: Поуп – Питерс, Ми, Тарковски, Робертс – Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Леннон – Родригес (Гудмундссон 83), Выдра
Предупреждения: Уэствуд 25, Браунхилл 30
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Брайтон” 1:1
Голы: Дака 46 – Уэлбек 82
“Лестер”: Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Амарти, Томас – Тилеманс, Дьюсбери-Холл – Лукман (Сумаре 78), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 64) – Дака (Перес 90+2)
“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман (Марч 77) – Мак Аллистер, Альсате (Уэлбек 62), Гросс (Лэмпти 62) – Модер – Мопе, Троссард
Предупреждение: Берн 67
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