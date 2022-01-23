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АПЛ. Арсенал не смог обыграть Бернли, ничья Лестера и Брайтона 

Англия
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Команда Артеты потеряла очки в игре против последней команды лиги 

АПЛ. Арсенал не смог обыграть Бернли, ничья Лестера и Брайтона 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 23-й тур

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Бернли” 0:0

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни – Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу (Нкетиа 77), Мартинелли – Ляказетт

“Бернли”: Поуп – Питерс, Ми, Тарковски, Робертс – Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Леннон – Родригес (Гудмундссон 83), Выдра

Предупреждения: Уэствуд 25, Браунхилл 30

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Брайтон” 1:1

Голы: Дака 46 – Уэлбек 82

“Лестер”: Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Амарти, Томас – Тилеманс, Дьюсбери-Холл – Лукман (Сумаре 78), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон 64) – Дака (Перес 90+2)

“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман (Марч 77) – Мак Аллистер, Альсате (Уэлбек 62), Гросс (Лэмпти 62) – Модер – Мопе, Троссард

Предупреждение: Берн 67

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Бернли Лестер Сити
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