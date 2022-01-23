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Ван Дейк: Мы идем от игры к игре и не смотрим как идет Ман Сити
Вирджил высказался о поединке против "стекольщиков"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал
"Было непросто, но исход так или иначе зависел от нас. В конце первого тайма мы позволили сопернику сохранить оптимизм, а во втором тайме мы не выигрывали единоборства так, как нужно. Но в итоге мы набрали три очка на выезде. Мы знали, что будет тяжело, и так оно и сложилось.
Конечно, нельзя отрицать, что надежда на чемпионство есть, но, как мы и говорили прежде, мы идем от игры к игре. Это звучит скучновато, но так и есть. Мы не смотрим на то, как идет "Ман Сити", нам незачем это делать. Впереди еще много матчей, надо сосредоточиться на своих выступлениях", – рассказал голландец.
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