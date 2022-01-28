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Руни отказался подписывать контракт с Эвертоном
Он собирается завершить работу в Дерби
Фото: The Paradise / Автор: неизвестен
Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни подтвердил, что мог возглавить "Эвертон".
"Эвертон" выходил на моего агента и хотел провести собеседование. Однако я отказался. Верю, что однажды возглавлю клуб премьер-лиги. Но сейчас я обязан завершить работу в "Дерби". Это важно для меня", — цитирует Руни в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Руни возглавил "Дерби Каунти" в ноябре 2020 года, под его руководством команда одержала 19 побед, 19 ничьих и 27 поражений. На даный момент клуб занимает 23-ю строчку в Чемпионшипе. "Эвертон" в свою очередь располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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