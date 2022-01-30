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Известный полузащитник Челси может стать одноклубником Миколенко
Команда ищет усиление
Центральный полузащитник "Челси" Росс Баркли может стать игроком "Эвертона". Переход 28-летнего англичанина возможен, если команду возглавит бывший тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
Таким образом, известный хавбек может стать первым новичком команды при новом тренере. Как известно, Баркли является воспитанником "ирисок".
В текущем сезоне АПЛ на счету Росса пять матчей. Результативными действиями англичанин не отметился.
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Источник:The Telegraph
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