Тоттенхэм оформил трансфер Кулусевски из Ювентуса

Вингер туринского "Ювентуса" Деян Кулусевски переходит в лондонский "Тоттенхэм". Об этом информирует итальянский авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Шпоры" и "зебры" уже согласовали все траснферные опции и детали. В ближайшее время швед прибут в Англию для подписания контракта.

Перед вылетом в Лондон 21-летний форвард сказал журналистам: "Мне все нравилось здесь (прим. - в Турине), надеюсь, что вернусь однажд".

Ранее стало известно, что "Юве" подписал хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Денниса Закарию. А уругвайский полузащитник "старой синьоры" Родриго Бентанкур отправился в "Тоттенхэм".