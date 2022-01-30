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Тоттенхэм оформил трансфер Кулусевски из Ювентуса

Англия
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Швед вылетел в Лондон

Тоттенхэм оформил трансфер Кулусевски из Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вингер туринского "Ювентуса" Деян Кулусевски переходит в лондонский "Тоттенхэм". Об этом информирует итальянский авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Шпоры" и "зебры" уже согласовали все траснферные опции и детали. В ближайшее время швед прибут в Англию для подписания контракта.

Перед вылетом в Лондон 21-летний форвард сказал журналистам: "Мне все нравилось здесь (прим. - в Турине), надеюсь, что вернусь однажд".

Ранее стало известно, что "Юве" подписал хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Денниса Закарию. А уругвайский полузащитник "старой синьоры" Родриго Бентанкур отправился в "Тоттенхэм".

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски
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Источник:
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