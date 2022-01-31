  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити подписал контракт с молодым талантом Ривер Плейт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити подписал контракт с молодым талантом Ривер Плейт

Англия
(1 голосов)

Футболист подписал контракт на 5,5 лет

Манчестер Сити подписал контракт с молодым талантом Ривер Плейт

Фото: ФК Манчестер Сити

Новина українською

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере 22-летнего аргентинца объявил "Манчестер Сити".

Альварес подписал с "горожанами" контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за "Ривер Плейт" на правах аренды, пишет официальный сайт "Манчестер Сити".

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ривер Плейт Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...