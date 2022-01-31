Манчестер Сити подписал контракт с молодым талантом Ривер Плейт

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере 22-летнего аргентинца объявил "Манчестер Сити".

Альварес подписал с "горожанами" контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за "Ривер Плейт" на правах аренды, пишет официальный сайт "Манчестер Сити".

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач.