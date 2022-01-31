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Официально: Ливерпуль отдал защитника в аренду в чемпионшип

Англия
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Официально: Ливерпуль отдал защитника в аренду в чемпионшип

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Борнмут" объявил о переходе защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса на правах аренды. 27-летний фуллбек провед в чемпионшипе полгода.

В этом сезоне Натаниэль провел за "Ливерпуль" всего 4 матча и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает фуллбека в 8 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Борнмут (Англия) Натаниэль Филлипс
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