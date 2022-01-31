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Официально: Халл арендовал Аллахьяра
Все-таки Халл
Турецкий "Фенербахче" официально объявил, что иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш, который ранее играл в аренде в "
Соглашение рассчитано до конца сезона. О возможном праве выкупа ничего не сообщается.
Напомним, что 20-летний Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.
"Халл Сити" занимает 19-е место (из 24-х) в турнирной таблице Чемпионшипа.
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