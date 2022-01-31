  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Халл арендовал Аллахьяра
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Халл арендовал Аллахьяра

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Все-таки Халл

Официально: Халл арендовал Аллахьяра

Новина українською

Турецкий "Фенербахче" официально объявил, что иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш, который ранее играл в аренде в "Заре", отправился в аренду в "Халл Сити".

Соглашение рассчитано до конца сезона. О возможном праве выкупа ничего не сообщается.

Напомним, что 20-летний Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.

"Халл Сити" занимает 19-е место (из 24-х) в турнирной таблице Чемпионшипа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Халл Сити Аллахяр Саядманеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ramses_ua (Запоріжжя)
31.01.2022 в 22:43
Чудовий нап та непогана людина.Успіхів Алахьяр!Зорі буде невистачати
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
31.01.2022 в 22:39
а хто там обіцяв 10-15 млн?
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
31.01.2022 в 22:44
Крякали тут вовсю и зорю геобили - типа как она профукала такое золото. А оказалось вон оно как
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...