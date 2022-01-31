Официально: Халл арендовал Аллахьяра

Турецкий "Фенербахче" официально объявил, что иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш, который ранее играл в аренде в " Заре ", отправился в аренду в "Халл Сити".

Соглашение рассчитано до конца сезона. О возможном праве выкупа ничего не сообщается.

Напомним, что 20-летний Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.

"Халл Сити" занимает 19-е место (из 24-х) в турнирной таблице Чемпионшипа.