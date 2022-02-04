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Рангник: Мы обсуждали инцидент с Гринвудом внутри команды, все мы люди

Англия
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Ральф на связи

Рангник: Мы обсуждали инцидент с Гринвудом внутри команды, все мы люди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Временный менеджер "МЮ" Ральф Рангник высказался по поводу ареста игрока первой команды Мейсона Гринвуда накануне встречи с "Мидлсбро" в Кубке Англии.

"У нас была хорошая обычная неделя тренировок, пять занятий. Очевидно, что мы обсуждали инцидент внутри команды, но все мы люди, и Мейсон был частью нашего коллектива еще до международного перерыва. Мы с нетерпением ждем завтрашней игры".

Напомним, таланта "красных дьяволов" подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 3 февраля он был выпущен под залог. Гринвуд провел в камере всего 3 ночи.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
goal.com

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