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Рангник: У меня нет проблем с Лингардом, как и у него со мной

Англия
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Тем не менее, от своих слов специалист не отказался

Рангник: У меня нет проблем с Лингардом, как и у него со мной

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал недавнюю ситуацию с полузащитником Джесси Лингардом. "Он знает что я собирался его отпустить, до ситуации с Гринвудом", – приводит его слова Sky Sports.

Отвечая на вопрос о доступности Кавани и Лингарда Рангник ответил: "Оба доступны и оба будут частью состава на завтрашнюю игру с "Бернли". Они оба топовые профессионалы и оба хорошо тренировались".

"Что касается Джесси, у меня с ним очень хорошие отношения. Он знает, что я был бы готов отпустить его, по крайней мере, до тех пор, пока не возник вопрос с Мейсоном. Обо всем остальном уже говорилось, он (Лингард) упомянул некоторые личные проблемы", – сказал Ральф, отсылая к словам полузащитника, что клуб сам попросил его взять выходной.

"Но теперь мы должны смотреть вперед. Между мной и Джесси нет никаких проблем, и наоборот. Я рад видеть его в составе, и он будет членом состава на завтрашнюю игру", – закончил немец.

Напомним, что на пресс-конференции перед игрой с "Мидлсбро" Рангник рассказал, что Джесси Лингард попросил дать ему пару дней выходных, что в тот же вечер опроверг сам полузащитник, заявив, что это клуб ему сказал отдохнуть.

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В статье: Ральф Рангник Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
skysports.com

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