  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль всерьез рассматривает трансфер Сака
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль всерьез рассматривает трансфер Сака

Англия
(1 голосов)

У Салаха и лидера "канониров" одновременно истекают контракты

Ливерпуль всерьез рассматривает трансфер Сака

Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ливерпуль" видит в полузащитнике "Арсенала" Букайо Сака замену Мохамеду Салаху, в случае ухода египтянина, сообщает TalkSport. Финалист Кубка Африки все ещё не продлил контракт с "мерсисайдцами".

На "Энфилд" рассматривают вариант развития событий, при котором с Салахом не удастся продлить контракт. В таком случае клуб всерьез возьмется за кандидатуру Букайо Сака, контракт которого также истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что молодым англичанином также интересуется "Манчестер Сити".

В этом сезоне Сака провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего лидера "гуннеров" в 65 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Букайо Сака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
talksport.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...