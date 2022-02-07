Ливерпуль всерьез рассматривает трансфер Сака

"Ливерпуль" видит в полузащитнике "Арсенала" Букайо Сака замену Мохамеду Салаху, в случае ухода египтянина, сообщает TalkSport. Финалист Кубка Африки все ещё не продлил контракт с "мерсисайдцами".

На "Энфилд" рассматривают вариант развития событий, при котором с Салахом не удастся продлить контракт. В таком случае клуб всерьез возьмется за кандидатуру Букайо Сака, контракт которого также истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что молодым англичанином также интересуется "Манчестер Сити".

В этом сезоне Сака провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего лидера "гуннеров" в 65 миллионов евро.