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Ливерпуль всерьез рассматривает трансфер Сака
У Салаха и лидера "канониров" одновременно истекают контракты
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен
"Ливерпуль" видит в полузащитнике "Арсенала" Букайо Сака замену Мохамеду Салаху, в случае ухода египтянина, сообщает TalkSport. Финалист Кубка Африки все ещё не продлил контракт с "мерсисайдцами".
На "Энфилд" рассматривают вариант развития событий, при котором с Салахом не удастся продлить контракт. В таком случае клуб всерьез возьмется за кандидатуру Букайо Сака, контракт которого также истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что молодым англичанином также интересуется "Манчестер Сити".
В этом сезоне Сака провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего лидера "гуннеров" в 65 миллионов евро.
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