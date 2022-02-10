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Менеджер Саутгемптона – о победе над шпорами: Мы должны были закрыть игру 3-4 голами еще до перерыва

Англия
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Ральф победил Антонио

Менеджер Саутгемптона – о победе над шпорами: Мы должны были закрыть игру 3-4 голами еще до перерыва

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над лондонским "Тоттенхэмом" в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Цитирует наставника "святых" Sky Sports. Отметим, что это была 500-я игра австрийца в качестве тренера.

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"Очень горжусь парнями, мы увидели фантастическую игру в нашем исполнении. Мы дважды отыгрались, и это показывает наш прогресс. Когда ты забиваешь такой гол, как наш второй, с 23 передачами в рамках атаки, то это можно назвать фантастикой".

"Первый тайм – один из лучших в нашем исполнении. Мы должны были закрыть игру 3-4 голами еще до перерыва. У нас есть инструменты, чтобы забивать организованным командам".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
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Источник:
skysports.com

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