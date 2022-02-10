Менеджер Саутгемптона – о победе над шпорами: Мы должны были закрыть игру 3-4 голами еще до перерыва

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над лондонским "Тоттенхэмом" в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Цитирует наставника "святых" Sky Sports. Отметим, что это была 500-я игра австрийца в качестве тренера.

"Очень горжусь парнями, мы увидели фантастическую игру в нашем исполнении. Мы дважды отыгрались, и это показывает наш прогресс. Когда ты забиваешь такой гол, как наш второй, с 23 передачами в рамках атаки, то это можно назвать фантастикой".