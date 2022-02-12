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Коутиньо: Я скучал по АПЛ, мне здесь действительно нравится. В Испании играют не так

Англия
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Игрок рад своему возвращению

Коутиньо: Я скучал по АПЛ, мне здесь действительно нравится. В Испании играют не так

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо дал комментарий о своем возвращении в АПЛ:

"Мне здесь действительно нравится. Я скучал по АПЛ и по людям в ней. Они хорошо ко мне относились, и я скучал по этому. Здорово вернуться сюда.

Матчи здесь очень интенсивные, и мне нравится такая игра. Нужно снова адаптироваться, я стараюсь показывать максимум на тренировках, и с точки зрения интенсивности я становлюсь лучше. Думаю, это изменение мне действительно очень нравится.

В Испании играют не так. В "Барселоне" ты обычно больше времени проводишь с мячом, больше контролируешь его, а это разные вещи. Я не хочу жить прошлым. Сейчас я в отличном клубе, и я хочу показать максимум и получать удовольствие от игры в футбол.

Атмосфера на стадионе "Астон Виллы" невероятна, это изумительно. Я очень скучал по АПЛ, потому что атмосфера на стадионах здесь очень напряженная.

Тут люди, которых я встречаю на улицах, очень милы и относятся ко мне с уважением. Я очень скучал по такому. По погоде я не скучал, тут немного холодно, но футбол, клуб и люди здесь очень хороши", – сказал Коутиньо.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Sky Sports

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