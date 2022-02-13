Игра на ноль без Миколенко. Эвертон – Лидс 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 25-го тура АПЛ, в котором встречались соседи по турнирной таблице "Эвертон" и "Лидс". "Павлины", как всегда, оставляли зоны позади своих ворот при выходах в атаку, за счет чего уже со второй минуты подопечные Лэмпарда существенно угрожали владениям Мелье. К середине первого тайма французский 21-летний голкипер уже дважды вынул мяч из своей сетки ворот, а во втором тайме сделал это еще раз. "Лидс", несмотря на свои постоянные атаки, ответить опасностью с близкого расстояния не смог. Только Родриго с помощью двух ударов из-за пределов штрафной создал угрозу Пикфорду, дважды проверив на крепость каркас ворот.

"Эвертон" - "Лидс" 3:0

Голы: Шеймус Коулмэн 10, Майкл Кин 23, Энтони Гордон 78