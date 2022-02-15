Кейн будет не против перейти в МЮ, если туда придет Почеттино

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт для перехода в "Манчестер Юнайтед", если летом "манкунианцев" возглавит Маурисио Почеттино, сообщает Goal.com со ссылкой The Telegraph.

Сообщается, что нападающий "шпор" может не устоять перед перспективой громкого трансфера.

Напомним, что не только Маурисио Почеттино собрался уходить из "ПСЖ", но и сам клуб не видит продолжения сотрудничества с аргентинским специалистом.

В этом сезоне Кейн провел 35 матчей за "Тоттенхэм" забил 15 голов и отдал 3 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда в 100 миллионов евро.