Штраф, бан и путевка на курсы. В Англии тренера наказали за оскорбления в адрес женщины-арбитра

Менеджер футбольного клуба "Барроу" Марк Купер был наказан Футбольной ассоциацией Англии за свои высказывания в адрес женщина-арбитра.

Еще в августе во время поединка Лиги 2 (четвертая по значимости лига в стране) против клуба "Эксетер" Марка удалили за грубость в адрес ассистентки судьи Хелен Эдвардс. В частности, Купер в своих репликах активно ссылался на то, что помощница – женщина.

Наставника "Барроу" отстранили от футбола на 8 матчей, оштрафовали на 3 тысячи фунтов стерлингов и обязали пройти специальный очный образовательный курс. Купер отвергает обвинения, он имеет право подать апелляцию.