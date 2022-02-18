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Штраф, бан и путевка на курсы. В Англии тренера наказали за оскорбления в адрес женщины-арбитра
Нарушил правила
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер футбольного клуба "Барроу" Марк Купер был наказан Футбольной ассоциацией Англии за свои высказывания в адрес женщина-арбитра.
Еще в августе во время поединка Лиги 2 (четвертая по значимости лига в стране) против клуба "Эксетер" Марка удалили за грубость в адрес ассистентки судьи Хелен Эдвардс. В частности, Купер в своих репликах активно ссылался на то, что помощница – женщина.
Наставника "Барроу" отстранили от футбола на 8 матчей, оштрафовали на 3 тысячи фунтов стерлингов и обязали пройти специальный очный образовательный курс. Купер отвергает обвинения, он имеет право подать апелляцию.
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