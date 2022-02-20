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АПЛ. Вулверхэмптон обыграл Лестер
Победный гол забил Поденсе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Лестер” 2:1
Голы: Невеш 9, Поденсе 66 – Лукман 41
“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Саисс – Семеду, Невеш, Дендокер, Маоутиньо (Хван 58), Аит-Нури (Марсал 88) – Хименес, Поденсе (Нету 81)
“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Амарти, Перейра – Дьюсбери-Холл, Ндиди (Мэддисон 74), Тилеманс – Олбрайтон, Дака (Ихеаначо 73), Лукман
Предупреждения: Аит-Нури 31, Поденсе 38, Дендокер 70, Невеш 76 – Сеюнджю 29, Олбрайтон 36, Лукман 38, Перейра 90+2
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