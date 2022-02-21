Невеш в стиле Малиновского. Вулверхэмптон – Лестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

"Вулверхэмптон" одержал победу над "Лестером" в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги. На 9-й минуте Рауль Хименес скинул мяч Рубену Невешу, а португалец отличным ударом из-за пределов штрафной площадки положил снаряд его в правый нижний угол. Отметим, что это уже 23-й гол Невеша за "волков". 15 "автографов" он оформил из-за пределов штрафной площадки (65%).

⚽ 15 of 23 goals Ruben Neves has scored for @Wolves have been from outside the penalty area (65%) pic.twitter.com/wyolgUF3Ia — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 20, 2022

Под конец первого тайма Лукман сравнял счет, однако после перерыва Поденсе вновь вывел "Вулвз" вперед. Команда Бруну Лаже набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" (27) – на 11-й строчке.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии между "волками" и "лисами".

Вулверхэмптон. "Молинью".

"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити" 2:1

Голы: Невеш (9), Поденсе (66) – Лукман (41)