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Невеш в стиле Малиновского. Вулверхэмптон – Лестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Рубен on fire

Невеш в стиле Малиновского. Вулверхэмптон – Лестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" одержал победу над "Лестером" в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги. На 9-й минуте Рауль Хименес скинул мяч Рубену Невешу, а португалец отличным ударом из-за пределов штрафной площадки положил снаряд его в правый нижний угол. Отметим, что это уже 23-й гол Невеша за "волков". 15 "автографов" он оформил из-за пределов штрафной площадки (65%).

Под конец первого тайма Лукман сравнял счет, однако после перерыва Поденсе вновь вывел "Вулвз" вперед. Команда Бруну Лаже набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" (27) – на 11-й строчке.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии между "волками" и "лисами".

Вулверхэмптон. "Молинью".

"Вулверхэмптон" – "Лестер Сити" 2:1

Голы: Невеш (9), Поденсе (66) – Лукман (41)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Рубен Невеш Адемола Лукман Лестер Сити Даниэль Поденсе
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