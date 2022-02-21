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Это вам за голы. Фанат Лидс Юнайтед попал в игроков МЮ из… ракетницы
Ничего себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии и полиция Западного Йоркшира начали расследование инцидента, в который угодили исполнители "Манчестер Юнайтед" Фред и Антони Эланга. В футболистов попали из ракетницы во время матча 26-го тура АПЛ против "Лидса".
По информации портала Sky Sports, эпизод случился после третьего забитого гола "красных дьяволов". Болельщик "павлинов" выстрелил из-ракетницы в сторону двух футболистов – снаряд попал Эланге в голову, после чего Антони оказывали помощь медики.
Матч завершился победой команды Рангника (4:2), Фред и Эланга забили по голу. "Манчестер Юнайтед" набрал 46 баллов и занимает 4-ю позицию в таблице. "Лидс" находится на 15-м месте (23 очка).
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