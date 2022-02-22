Скоулз о Бруно: Он выпрашивает фол ещё до контакта, соперники даже не нарушают правила

Бывший полузащитник, легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, прокомментировал манеру игры полузащитника Бруно Фернандеша после игры с "Лидсом". "Он, возможно, слишком мягкий", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Он как будто выпрашивает фол еще до контакта, и мне не кажется, что его соперники нарушают правила.

Ему нужно более серьезно относиться к этому, он, возможно, слишком "мягкий" игрок. Он выпрашивает фол еще до того, как правила нарушены", – сказал экс-полузащитник "МЮ".

В этом сезоне Бруно провел 33 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 90 миллионов евро.