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Скоулз о Бруно: Он выпрашивает фол ещё до контакта, соперники даже не нарушают правила
Легенда "МЮ" считает, что португальцу нужно стать жестче
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший полузащитник, легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, прокомментировал манеру игры полузащитника Бруно Фернандеша после игры с "Лидсом". "Он, возможно, слишком мягкий", – приводит его слова Manchester Evening News.
"Он как будто выпрашивает фол еще до контакта, и мне не кажется, что его соперники нарушают правила.
Ему нужно более серьезно относиться к этому, он, возможно, слишком "мягкий" игрок. Он выпрашивает фол еще до того, как правила нарушены", – сказал экс-полузащитник "МЮ".
В этом сезоне Бруно провел 33 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 90 миллионов евро.
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