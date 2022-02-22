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Скоулз о Бруно: Он выпрашивает фол ещё до контакта, соперники даже не нарушают правила

Англия
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Легенда "МЮ" считает, что португальцу нужно стать жестче

Скоулз о Бруно: Он выпрашивает фол ещё до контакта, соперники даже не нарушают правила

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Бывший полузащитник, легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, прокомментировал манеру игры полузащитника Бруно Фернандеша после игры с "Лидсом". "Он, возможно, слишком мягкий", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Он как будто выпрашивает фол еще до контакта, и мне не кажется, что его соперники нарушают правила.

Ему нужно более серьезно относиться к этому, он, возможно, слишком "мягкий" игрок. Он выпрашивает фол еще до того, как правила нарушены", – сказал экс-полузащитник "МЮ".

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В этом сезоне Бруно провел 33 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 90 миллионов евро.

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В статье: Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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