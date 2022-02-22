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"Люди – удивительные создания". Линекер сказал, что Европа находится на грани войны

Англия
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Правильные вещи сказал

"Люди – удивительные создания". Линекер сказал, что Европа находится на грани войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, а нынче эксперт на британском телевидении, отреагировал на признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР. В своем Твиттере третий бомбардир "львов" в истории (48 голов) написал следующее:

"Европа на грани войны. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции у нас достаточно интеллекта, чтобы быть чертовски глупыми".

Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов. Причины, по которым УЕФА может пойти на подобный шаг, лежат на поверхности – признание президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, а также потенциальное вторжение России в Украину.

Читайте такжеСМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина

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В статье: Украина Россия Гари Линекер
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