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"Люди – удивительные создания". Линекер сказал, что Европа находится на грани войны
Правильные вещи сказал
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, а нынче эксперт на британском телевидении, отреагировал на признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР. В своем Твиттере третий бомбардир "львов" в истории (48 голов) написал следующее:
"Европа на грани войны. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции у нас достаточно интеллекта, чтобы быть чертовски глупыми".
On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, we’ve been given just enough intelligence to be really f**king stupid.— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) February 21, 2022
Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов. Причины, по которым УЕФА может пойти на подобный шаг, лежат на поверхности – признание президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, а также потенциальное вторжение России в Украину.
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