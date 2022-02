"Люди – удивительные создания". Линекер сказал, что Европа находится на грани войны

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, а нынче эксперт на британском телевидении, отреагировал на признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР. В своем Твиттере третий бомбардир "львов" в истории (48 голов) написал следующее:

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, we’ve been given just enough intelligence to be really f**king stupid.