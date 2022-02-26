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Первый официальный матч за 259 дней. Эриксен дебютировал за Брентфорд

Англия
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Прекрасный день для Кристиана

Первый официальный матч за 259 дней. Эриксен дебютировал за Брентфорд

Premier League

Новина українською

Датский полузащитник Кристиан Эриксен дебютировал в составе английского "Брентфорда" в рамках официального поединка. Менеджер "пчел" Томас Франк выпустил хавбека на замену в начале второго тайма (52 минута) матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед".

Эриксен впервые появился на газоне в официальной встрече за 259 дней – болельщики "Брентфорда" и "сорок" встретили Кристиана громкими аплодисментами.

Напомним, Эриксен не играл в футбол с тех пор, как в июне во время первого матча ЕВРО между Данией и Финляндией у него остановилось сердце.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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