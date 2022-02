Первый официальный матч за 259 дней. Эриксен дебютировал за Брентфорд

Датский полузащитник Кристиан Эриксен дебютировал в составе английского "Брентфорда" в рамках официального поединка. Менеджер "пчел" Томас Франк выпустил хавбека на замену в начале второго тайма (52 минута) матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед".

Эриксен впервые появился на газоне в официальной встрече за 259 дней – болельщики "Брентфорда" и "сорок" встретили Кристиана громкими аплодисментами.

259 days after that terrible day… Christian Eriksen is back! ❤️???????? #Eriksen



Time for standing ovation. What a moment!@mattdw97 ????⤵️pic.twitter.com/hvoIWj6NZ9