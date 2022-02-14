Вернулся в футбол с того света. Сегодня юбилей у Кристиана Эриксена

Кристиан Даннеманн Эриксен родился 14 февраля 1992-го в городе Миддельфарт. Датский атакующий полузащитник ранее защищал цвета "Аякса", "Тоттенхэма" и миланского "Интера". Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) признавался лучшим футболистом года в Дании.

12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

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Эриксен расторг договор с "Интером", регламент Серии А не позволил хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин подписал контракт с "Брентфордом" до конца сезона.