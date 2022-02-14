  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вернулся в футбол с того света. Сегодня юбилей у Кристиана Эриксена
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернулся в футбол с того света. Сегодня юбилей у Кристиана Эриксена

Англия
(2 голосов)

Ждем его выхода на поле

Вернулся в футбол с того света. Сегодня юбилей у Кристиана Эриксена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кристиан Даннеманн Эриксен родился 14 февраля 1992-го в городе Миддельфарт. Датский атакующий полузащитник ранее защищал цвета "Аякса", "Тоттенхэма" и миланского "Интера". Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) признавался лучшим футболистом года в Дании.

12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

Читайте такжеФанаты Брентфорда стоя аплодировали на презентации Кристиана Эриксена. Видео

Эриксен расторг договор с "Интером", регламент Серии А не позволил хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин подписал контракт с "Брентфордом" до конца сезона.

Читайте такжеЭриксен – о клинической смерти на ЕВРО: Пять минут меня не было на этом свете

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...